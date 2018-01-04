У США розробили додаток для знайомств, який підбирає пару за ДНК

У США розробили мобільний додаток для знайомств, який використовує сумісність ДНК як основу для алгоритму підбору пари.

Додаток виділяє 11 генів, які сполучаються з нашими феромонами, які, як вважають, через хімічні реакції впливають на сексуальну привабливість, повідомляє The Independent.

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Поєднання цих даних з персональною інформацією, зазначеною у профілях користувачів, дозволяє додатку робити дуже конкретні прогнози.

"Додаток використовує як ваші біологічні данні, так і соціальні; ми збираємо вашу генетичну інформацію за допомогою спеціального тампону і отримаємо інформацію про те, що ви любите, не любите, ваші інтереси через профілі у соціальних мережах, таких як Facebook, Twitter тощо", - пояснюють веб-сайті додатка.

Як повідомляв УНІАН, науковці визначили, хто користується більшим попитом у чоловіків — блондинки чи брюнетки.