Виріс у космосі на 2 см, а не на 9: японський астронавт вибачився за фейкову новину

Японський астронавт Норішиге Канаі, який напередодні заявив про те, що "виріс" на 9 см за три тижні перебування на Міжнародній космічній станції (МКС), визнав помилку у вимірах, передає РБК.

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"Російський командир [космонавт Антон Шкаплеров] сказав, що збільшення зросту на 9 см - це забагато. Це викликало підозри, і коли я виміряв зріст, він склав близько 182 см - всього на 2 см більше, ніж на Землі", - написав Канаі в Twitter.

Астронавт також вибачився за "фейковую" новину. "Я трохи заспокоївся, тому що зможу поміститися у сидінні [кораблі] "Союзу" і повернутися на Землю", - додав Канаі.

В Японському агентстві аерокосмічних досліджень (JAXA), дізнавшись про аномальний зріст астронавта, відзначали, що зазвичай зріст людини збільшується на 1-2 см через відсутність гравітації у космосі. Представник JAXA підкреслював, що у агентства відсутні дані про випадки збільшення зростання астронавтів на 9 см.

Екіпаж 54-ої експедиції МКС вирушив на станцію 17 грудня 2017 року на космічному кораблі "Союз МС-07". До складу експедиції крім Канаі увійшли російський космонавт Антон Шкаплеров та астронавт NASA Скотт Тінгл. Через два дні корабель пристикувався до МКС.