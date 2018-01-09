Японський астронавт виріс на 9 см за три тижні перебування в космосі

Японський астронавт Норішиге Канаі виріс на 9 см за три тижні перебування на Міжнародній космічній станції, передає РБК.

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За його словами, такого не було з часів середньої школи. «Мене трохи хвилює, чи зможу я поміститися в сидіння корабля «Союз», - написав Канаі у себе в Twitter.

За даними Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA), зазвичай зріст людини збільшується на 1-2 см через відсутність гравітації у космосі. Про це повідомляє газета «Санкей сімбун». «У нас немає даних про випадки збільшення зростання на 9 см», - повідомив газеті представник JAXA.

Екіпаж 54-ої експедиції на МКС був відправлений на станцію 17 грудня. На борту космічного корабля «Союз МС-07» крім Канаі перебували російський космонавт Антон Шкаплеров та астронавт NASA Скотт Тінгл. Корабель пристикувався до МКС 19 грудня.