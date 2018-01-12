Цукерберг пообіцяв користувачам Facebook більше спілкування з близькими

Засновник Facebook Марк Цукерберг на своїй сторінці розповів, що має намір змінити принцип відбору пріоритетних записів у стрічках користувачів, обмеживши число повідомлень від компаній, новин і відео. Таким чином команда Facebook має намір зробити мережу такою, що більш розташовує до особистого спілкування користувачів, передає РБК.

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Цукерберг пояснив, що став отримувати все більше скарг на те, що масово вироблений контент починає витісняти з новинних стрічок повідомлення від близьких і друзів. «Легко зрозуміти, як це сталося. За останні кілька років відео та інший публічний контент вибуховими темпами поширювалися на Facebook. Через це у вашій стрічці з'являється все більше публічних записів, число записів від друзів і родичів зменшується. Це змінило баланс і відсунуло нас від найбільш важливої речі, для якої призначений Facebook — допомагати нам підтримувати контакт», — пояснив він.

За його словами, команда соціальної мережі відчуває свою відповідальність за те, щоб Facebоok був не просто засобом розваги, але і сприяв «благополуччю» користувачів. Дослідження показали, зазначає Цукерберг, що соціальні мережі несуть благо тоді, коли використовуються для підтримки контакту між окремими людьми. Перегляд відео та читання статей, хоча і можуть бути більш інформативні, не допомагають соціальній комунікації. Тому порядок формування стрічки буде змінено, і в ній з'явиться більше повідомлень від друзів.

«Хочу пояснити: я готовий до того, що після цих змін скоротиться час, який люди проводять на Facebook, а деякі засоби взаємодії перестануть бути популярними. Але я також сподіваюся, що час, який ви будете тут проводити, стане більш цінним», — написав Цукерберг.

Як повідомляв УНІАН, раніше Facebook запустив сервіс перевірки наявності в стрічці російської пропаганди.