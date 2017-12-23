Facebook запустив сервіс перевірки наявності в стрічці російської пропаганди

Facebook запустив новий інструмент, який дозволяє користувачам з'ясувати, чи стикалися вони під час президентських виборів у США з групами і записами, які були визнані російською пропагандою.

Читайте такожFacebook зобов'язали виявити всіх американських користувачів, які бачили російську рекламуСервіс дозволяє користувачам побачити, чи лайкали вони на Facebook або Instagram будь-які сторінки і облікові записи, створені російською фабрикою "тролів".

За оцінками Facebook, приблизно140 млн користувачів могли бачити російську пропаганду у своїх стрічках. При цьому далеко не всі з них зможуть скористатися новим інструментом. Сервіс дозволяє обчислити дані тільки якщо користувач був підписаний на один з пропагандистських акаунтів. В іншому випадку, він не дає відстежити, чи з'являлася політична реклама в стрічці.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада на слуханнях в Конгресі США про втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року сенатори зобов'язали Facebook ідентифікувати всіх користувачів, які могли бачити російську політичну рекламу і попередити їх. У ході слухань Facebook повідомив про 80 тис. публікацій з метою впливу на громадську думку в США, а Google виявив 18 каналів, які можуть бути пов'язані з Росією.