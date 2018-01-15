Тепер він знає все: вчені навчили штучний інтелект "читати думки" (відео)

Японські вчені створили штучний інтелект, який здатний читати мозкові хвилі людини та візуалізувати їх на екран.

Як повідомляє The Next Web, штучний інтелект здатний зрозуміти і відтворити зображення, на яке дивиться людина шляхом аналізу мозкових хвиль.

Наприклад, якщо людина дивиться на зображення літери «А», то робот здатний показати нечіткий силует літери на екрані. Поки відтворювати точну картинку інтелект не вміє. На відео видно, як саме відтворюється картинка.

Щоб «навчити» нейромережу вченим знадобилося 10 тижнів. Впродовж цього часу учені показували зображення людям і записували їхні мозкові хвилі. Потім вчені забирали зображення і просили піддослідних відтворити подумки зображення у своїй свідомості та також записували результат. Після цього вчені навчили штучний інтелект "декодувати" ці данні щоб візуалізувати те, про що думає людина.

Як повідомляв УНІАН, вчені також створили штучний інтелект, який розпізнає брехню. Розробники розраховують, що їх винахід використовуватимуть у залі суду, щоб розпізнати чи бреше людина за трибуною.