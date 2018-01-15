Штучний інтелект перевершив людину у тесті на розуміння прочитаного

Группа компаній Alibaba Group створила штучний інтелект, що зміг перевершити людину у тесті Стенфордського університету на читання і розуміння прочитаного.

Як повідомляє Bloomberg, в Alibaba стверджують, що це перший випадок, коли машина перевершила людину у даному випробуванні.

Зазначається, що в рамках тесту нейронна мережа Alibaba отримала завдання дати точну відповідь на понад 100 тисяч питань, які базуються на більш ніж 500 статтях Вікіпедії. Штучний інтелект здобув 82,44 балів, в той час як його суперник-людина – лише 82,304 бали.

Повідомляється, що штучний інтелект Microsoft також досяг успіху, здобувши у стенфордському тесті 82,650 балів, однак його результати стали відомі пізніше, ніж результати нейромережі Alibaba.

Читайте такожШтучний інтелект обігнав людину і встановив рекорд у грі Ms. Pac-Man (відео)Як стверджують вчені Alibaba, результати тесту свідчать про те, що штучний інтелект може з високою точністю відповідати на об’єктивні питання, на кшталт таких як «Що спричиняє дощ?». Технологію,відтак, можна використовувати у таких сферах, як обслуговування клієнтів, музейні консультації та онлайн-відповіді на медичні запити пацієнтів, зменшуючи потребу в людській участі безпрецедентним чином.

Раніше японські вчені створили штучний інтелект, який здатний читати мозкові хвилі людини та візуалізувати їх на екран. Технологія здатна зрозуміти і відтворювати зображення, на яке дивиться людина шляхом аналізу мозкових хвиль.