LG запатентувала складаний смартфон-планшет (фото)

Компанія LG запатентувала гібридний смартфон-планшет, що оснащений гнучким дисплеєм.

Як пише The Verge, пристрій виглядає, як звичайний планшет, при цьому між двома половинами рамка відсутня.

У патенті описується пристрій як «мобільний телефон з гнучким дисплеєм, який можна скласти навпіл».

Патент на дизайн показує дві версії потенційного телефону. Першою моделлю є складаний телефон з камерою на задній панелі. При складанні пристрій може відображати інформацію, таку ж як і на передньому екрані.

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Друга модель аналогічна, за винятком випадків, коли телефон складається, його задня кришка висувається в одну сторону, відкриваючи прозору секцію на передній правій стороні. Ця секція бічної панелі може використовуватись, наприклад, для відображення часу і повідомлень. Задня частина пристрою також має камеру.

Випущені на сьогоднішній день пристрої подібного плану мають два окремих екрани, які складаються в один. Подібне рішення втілила в своєму гаджеті Axon M компанія ZTE.

Гібрид, запатентований LG у Всесвітній організації інтелектуальної власності, відрізняється від них. Однак не ясно, чи дійсно LG має намір випустити такий смартфон.

Раніше компанія Samsung заявляла, що хоче випускати складний Galaxy Note, але зазначила, що все ще є деякі труднощі у виробництві.