Facebook відкриє три навчальних центри в країнах Європи

Корпорація Facebook відкриє в Європі три нових центри, де бажаючі в найближчі два роки зможуть навчатися застосуванню різних інформаційних технологій. Про це повідомила операційний директор компанії Шеріл Сандберг в бесіді з Reuters. За її словами, центри з'являться в Іспанії, Польщі та Італії.

Читайте такожЦукерберг пообіцяв користувачам Facebook більше спілкування з близькими«Є побоювання, що в умовах цифрової революції люди залишаються без уваги, ми обов'язково хочемо інвестувати в розвиток навичок застосування цифрових технологій, щоб у людей були уміння, необхідні для повноцінної участі в цифровій економіці»,- наводить агентство слова Сандберг. Зазначається, що увага буде приділена літнім людям, молоді та біженцям. Навчання буде направлено на підвищення медіаграмотності населення і розширення навичок цифрової безпеки.

Також Facebook має намір інвестувати близько $12,2 млн в розробку штучного інтелекту, якою займається структура компанії у Франції. Шеріл Сандберг підкреслила, що Facebook буде вкладати кошти в розвиток як технологій, так і людського потенціалу.

Раніше влада ЄС змусила Facebook переглянути податкову політику. Компанія Facebook більше не буде реєструвати всю свою виручку в штаб-квартирі в Ірландії. Соціальна мережа має намір передавати дані про доходи від реклами владі тих країн, де ця виручка генерується. Поки мова йде тільки про країни, де у корпорації є офіси. Повністю перейти на нову схему фінансової звітності компанія планує до середини 2019 року.