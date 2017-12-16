Facebook: захоплення читанням стрічки новин завдає шкоди

Дослідники з компанії Facebook Девід Гінзберг і Мойра Бурке розповіли про вплив користування соціальними мережами на людину, зокрема, на її настрій. Стаття дослідників опублікована в блозі компанії, передає РБК.

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Одне з досліджень, про які розповідають Гінзберг і Бурке, проводилося на випадково вибраних студентах Мічиганського університету. Перша група протягом 10 хв. у день була зобов'язана читати новинну стрічку Facebook, а друга - публікувати в ній матеріали і спілкуватися зі знайомими. Як показав тест, до кінця дня перша група відчувала себе гірше, ніж однолітки, які вели активне спілкування в соціальній мережі.

Згідно ще одному дослідженню, на яке посилаються Гінзберг і Бурке, люди, які щонайменше вдвічі частіше середнього ставили «лайки» в соціальній мережі, страждають великою кількістю психічних розладів.

Як резюмували дослідники, вплив соцмережі на психіку людини залежить від того, яким саме чином вона використовується. У той час як пасивне читання стрічки може негативно впливати на психічний стан людини, активне спілкування з друзями через Мережу може допомогти впоратися з депресією і стресом.

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