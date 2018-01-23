Без продавців, кас і готівки: як виглядають магазини майбутнього у різних країнах світу (відео)

У Сіетлі (США) компанія Amazon відкрила магазин без кас. На вході покупець сканує штрих-код на екран свого смартфону. Камери фіксують, який товар взяв покупець, а який – поставив назад на полицю. На виході система сумує всі покупки та знімає кошти з акаунту покупця.

Магазини без продавців уже існують у Скандинавії, Австралії, Китаї, Японії. У Південній Кореї кілька років тому з’явився інтерактивний віртуальний магазин. Весь супермаркет обклеєний зображеннями різних товарів. Покупець сканує коди через смартфон та здійснює віртуальну покупку. І поки він їхатиме додому, товари доставлять йому просто під двері.

Читайте такожОплата за допомогою смартфона: в Україні запустили платіжний сервіс Android Pay

В аеропорту Гатвік (Велика Британія) відкрили Інтерактивний кіоск самообслуговування. У Шанхаї (Китай) з’явився цілодобовий магазин-автобус, який автономно пересувається вулицями. Щоб потрапити всередину і купити товар, необхідно відсканувати QR-код на дверях. А в Японії планують, що до 2025 року усі магазини працюватимуть без продавців та касирів.