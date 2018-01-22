Amazon відкриває перший продовольчий магазин без кас

Компанія Amazon.com сьогодні відкриє для відвідування перший продовольчий магазин без кас. Експеримент, якому передував тестовий період тривалістю більше року, може кардинально змінить традиційну роздрібну торгівлю, передає Голос Америки.

Читайте такожДоставка піци, пошти, напоїв та навіть донорської крові: як використовуються дрони у всьому світі (відео)Магазин Amazon Go в Сіетлі оснащений камерами і датчиками, які відстежують, які товари покупці беруть з полиць і які кладуть назад. Касові апарати і черги до кас виявляться непотрібними – після виходу з магазину гроші за вибрані товари будуть списані з банківської картки покупця автоматично.

Для компаній роздрібної торгівлі відкриття магазину означає потенційний підрив їхніх позицій, пов'язаний з найбільшим в світі онлайн продавцем, який в минулому році купив мережу супермаркетів Whole Foods Market, що торгують преміальними продуктами, за $13,7 млрд. Довгі черги відштовхують покупців, тому компанія, яка знайде спосіб позбутися їх отримає перевагу на ринку.

Компанія Amazon не повідомляла, чи має вона намір відкривати магазини Amazon Go в інших місцях. Вона також заявляє, що не планує використовувати безкасову технологію в магазинах Whole Foods Market.

Магазин Amazon Go працював у тестовому режимі з 5 грудня 2016 року, але користуватися ним могли тільки співробітники Amazon. Тоді компанія планувала, що магазин перейде до роботи в звичайному режимі на початку 2017 року.

Однак виникли проблеми, повідомило Reuters інформоване джерело. Не завжди вдавалося правильно ідентифікувати покупців подібної комплекції. Коли в тестовий період покупці приходили в магазин з дітьми, вони викликали хаос, неправильно складаючи товари.

Віце-президент Amazon Go Джіанна Пуеріні заявила, що в тестовий період магазин спрацював дуже добре завдяки попередній роботі, яка зайняла чотири роки.

«Цієї технології просто не було, – сказала Пуэрини, походжаючи по магазину в Сіетлі. – Вона стала новим досягненням в комп'ютерному зорі і машинному навчанні».