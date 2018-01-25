Наступною може бути людина: учені вперше клонували мавп (фоторепортаж)

10:00, 25 січня 2018
Наука та IT
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Передбачалося, що цей метод не спрацює у випадку з приматами, однак китайським біологам вдалося розробити власну технологію клонування мавп.

Китайські вчені першими клонували мавп. Генетикам вдалося створити дві копії за тією ж методикою, за допомогою якої клонували вівцю Доллі й інших ссавців. 

На поліпшення наявної методики вченим знадобилося два роки. Вони зіткнулися з "величезною кількість помилок і невдач", а перші клони вмирали через кілька годин після народження.

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Ймовірність смерті клонованих макак вдалося значно знизити завдяки тому, що вчені додали матричну РНК і трихостатин А, які дозволили пробудити більше двох тисяч генів. Також вони використовували струм для імітації запліднення яйцеклітини з подальшим виробництвом ембріона.

Зазначається, що наразі не існує жодних перепон для клонування людини. 

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Теги: #клонування мавп#клоновані мавпи#клонування приматів