Наступною може бути людина: учені вперше клонували мавп (фоторепортаж)

Китайські вчені першими клонували мавп. Генетикам вдалося створити дві копії за тією ж методикою, за допомогою якої клонували вівцю Доллі й інших ссавців.

На поліпшення наявної методики вченим знадобилося два роки. Вони зіткнулися з "величезною кількість помилок і невдач", а перші клони вмирали через кілька годин після народження.

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Ймовірність смерті клонованих макак вдалося значно знизити завдяки тому, що вчені додали матричну РНК і трихостатин А, які дозволили пробудити більше двох тисяч генів. Також вони використовували струм для імітації запліднення яйцеклітини з подальшим виробництвом ембріона.

Зазначається, що наразі не існує жодних перепон для клонування людини.