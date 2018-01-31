Хмари у Києві завадили роздивитися супермісяць (відео)

Найкраще супермісцяць було видно в Росії, Австралії, Східній Азії і США, а в Україні можна було побачити лише відблиск.

Хмарне небу у Києві завадило роздивитися унікальне явище – супермісяць.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, через хмарне небо у Києві астрономічне явище важко помітити. Проте також слід зазначити, що в Україні затемнення місяця не було таким очевидним, як в інших країнах.

За словами кореспондента телеканалу, кияни могли побачити лише відблиски цього явища у вигляді невеличкої червоної плями. Самі ж кияни впевнені, що астрономічне явище все-таки не вплинуло негативно на їхній стан.

Як повідомляв УНІАН, затемнення очікувалось після 14:00 протягом трьох годин. Найкраще його було видно в Росії, Австралії, Східній Азії і США. А його відблиск можна було побачити й в Україні, хоча і не скрізь.

Окремо супермісяць, повне затемнення, при якому Місяць набуває червонуватого відтінку, й "блакитний Місяць" відбуваються досить часто, але на один і той же день за життя нинішнього покоління, як це було сьогодні, ще ніколи не випадали.