Компромат та "полуничка" за лічені хвилини: чим небезпечна технологія заміни облич (відео)

Заміна облич часом настільки майстерна, що виявити фейк дуже складно. Тепер сфабрикувати відеокомпромат на будь-кого можна за лічені хвилини.

Переворот у створенні фейків створила програма заміни облич. Інструмент створив користувач порталу Reddit під ніком Deepfakes. Програма замінює обличчя на будь-яке інше за допомогою нейромереж.

Заміна відбувається подібно накладенню масок в Instagram або Snapchat. Винахідник надав публічний доступ до програми та інструкції з її використання. Тепер кожен, хто має мінімальні навички програмування, може використати її у своїх цілях. Саме у цій програмі створені фейкові порно-ролики із знаменитостями.

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Для тих, хто не вміє програмувати, з’явився додаток FakeApp. У програму необхідно завантажити оригінальне відео, а також ролик зі знаменитістю, яка має бути "підставлена" у фінальне відео. До яких наслідків призведе така технологія - поки важко сказати.