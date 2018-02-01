Нехай інша людина живе твоїм життям: в Японії з’явився сервіс з оренди тіла (фото, відео)

Сервіс передбачає, що людина може найняти когось для того, щоб той сходив замість неї на певну подію.

Японський розробник Юн Рекімото на цьому тижні представив нову програму ChameleonMask, яка допоможе людям залишатися соціальними, не покидаючи меж свого комфортного будинку.

Як повідомляє видання Vice з посиланням на сайт розробника, програму ChameleonMask охарактеризували як "Людський Uber", але насправді вона ближче до мобільного додатку FaceTime.

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Технологія Рекімото "використовує справжню людину як сурогат для іншого віддаленого користувача". Це означає, що людина, яка йде на певний захід замість іншої одягає на себе спеціальний шолом, на якому ретранслюється обличчя й голос користувача програми.

Таким чином людина може найняти когось для того, щоб той сходив замість неї на вечірку чи, наприклад, бейсбольну гру свого сина, зазначає видання. Хтось просто буде мовчки сидіти, а користувач зможе спілкуватись зі співрозмовниками, знаходячись у себе вдома в ліжку.

При цьому розробник ChameleonMask рекомендує брати «сурогат» (людину «на прокат» – ред.), який має подібний тип тіла.

Сервіс поки має суттєвий недолік, оскільки не врахована можливість людини, яка надягне шолом, бачити. Однак ця проблема може бути усунена у наступному оновленні.