Історичний запуск найпотужнішої у світі ракети Falcon Heavy (відео)

Falcon Heavy була розроблена для доставки людини в космос і відновлення можливості польотів місій з екіпажем на Місяць або Марс.

На сьогодні, 6 лютого, запланована історична подія – запуск найпотужнішої у світі ракети Falcon Heavy компанії Ілона Маска SpaceX.

Запуск відбудеться у проміжку часу з 22:45 до 01:45 за київським часом на космодромі ім. Джона Кеннеді на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Ракета має доставити на Марс червоний спорткар Tesla Roadster, за кермом якого буде знаходитися манекен у скафандрі. Цьому передували сім років випробувань.

Як йдеться в прес-релізі SpaceX, Falcon Heavy стане найпотужнішою у світі ракетою з можливістю підняття на орбіту майже 64 тонн, що більше, ніж літак Боїнг-737, завантажений пасажирами, екіпажем, багажем та паливом.

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Falcon Heavy зможе підняти більше ніж удвічі більше вантажу у порівнянні з конкуруючою ракетою Delta IV Heavy. При цьому, вартість запуску є втричі меншою. Falcon Heavy спирається на перевірену та надійну спадщину Falcon 9.

Перший блок Falcon Heavy складається з трьох ядер Falcon 9 з дев'ятьма двигунами у кожному. Ці 27 двигунів "Merlin" разом мають силу, більшу за 18 працюючих на повну потужність Боїнгів-747.

Falcon Heavy має два додаткові бокові прискорювачі, з’єднані з першим ступенем. Вони працюють як рідинні підсилювачі, що за конструкцією схоже на американську ракету-носій Delta IV Heavy чи російську Ангара.

Falcon Heavy була розроблена для доставки людини в космос і відновлення можливості польотів місій з екіпажем на Місяць або Марс.

«Важливо пам'ятати, що ця місія є випробувальним польотом. Навіть якщо ми не завершимо всі експериментальні віхи під час цього випробування, ми все одно будемо збирати критичні дані протягом всієї місії. Зрештою, успішна демонстраційна місія буде вимірюватися якістю інформації, яку ми можемо зібрати для вдосконалення ракети для наших існуючих та майбутніх клієнтів», – зазначає компанія SpaceX.

Трансляція, яка вже кілька разів переносилася через погодні умови, має початися о 22:45 за Києвом: