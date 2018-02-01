SpaceX запустила ракету Falcon 9 з військовим супутником (відео)

Ракета Falcon 9 стартувала з космодрому на мисі Канаверал.

Американська компанія SpaceX здійснила успішний запуск ракети-носія Falcon 9 із супутником GovSat-1, який буде використовуватися для захищеного зв'язку між військовими.

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Відео запуску розміщено на YouTube-каналі SpaceX. Ракета Falcon 9 стартувала з космодрому на мисі Канаверал і вивела супутник на орбіту через 32 хвилини після запуску.

У SpaceX зазначили, що це вже шоста місія із запуску перевіреної польотом ракети, адже компанія вважає, що повторне використання ракети є ключовим досягненням, необхідним для зниження вартості доступу до космічного простору.