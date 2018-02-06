Третина користувачів інтернету страждають від "надокучливого спілкування" у мережі - інфографіка

Майже третина (31%) респондентів заявили про ризики сексуального характеру у мережі.

Майже дві третини (65%) користувачів Інтернету виявилися жертвами неприємного спілкування в мережі. Серед них 56% страждають від "надокучливого спілкування".

Про це свідчать данні Дослідження культури і безпеки спілкування онлайн (Civility, Safety and Interaction Online) від Microsoft, яке вивчає масштаби негативних схем поведінки і комунікації в мережі, а також їх наслідки. Прояви негативного досвіду комунікації в інтернеті було розбито на 4 категорії: докучливе спілкування, поведінкові прояви, прояви сексуального характеру та репутаційні ризики.

Окрім небажаних контактів, користувачі мережі часто стикаються з агрессією у мережі - зле поводження, троллінг, кібербуллінг (цькування в інтернеті, часто зустрічається серед підлітків) - 39%.

Майже третина (31%) респондентів заявили про ризики сексуального характеру у мережі. Кожен четвертий зіткнувся з явищем секстингу (25% отримували або відправляли повідомлення сексуального характеру), завдяки чому категорія потрапляє в ТОП-3 загроз онлайн.

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З репутаційними ризиками, до яких входять доксинг (збір і поширення чиїхось особистих даних в Інтернеті без згоди цієї особи) та шкода особистій і робочі репутації, стікалися 19 відсотків респондентів.

Цікавим є і той факт, що ,за результатми досладження, 17% опитуваних визнали, що часто винуватцями неприємних випадків спілкування стають члени їх сім'ї або друзі.

Результати базуються на даних за 2017 рік. В рамках дослідження були опитані підлітки віком 13-17 років і дорослі 18-74 років. У 2017 році обсяг даних збільшився: тепер дослідження охоплює 23 країни і 20 категорій онлайн-ризиків.