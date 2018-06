Згідно з дослідженням, лише близько 60% українців користуються інтернетом (інфографіка)

З січня 2017 року по січень 2018 кількість інтернет-користувачів в Україні збільшилася на 17%.

25,59 мільйона українців користуються мережею інтернет, що становить 58% населення країни.

Таку інформацію оприлюднило міжнародне агенство "We are social", що спеціалізується на дослідженнях в сфері медіа, у звіті "Digital in 2018", як повідомляє "Економічна правда".

За даними звіту, в Україні проживає 44,12 млн осіб. 25,59 млн з них користуються інтернетом, що становить 58% населення.

Мобільним інтернетом користуються 18,7 млн українців - це 42% населення.

Соціальними мережами користуються 29% жителів України – 13 млн осіб. З них за допомогою мобільного телефону у соцмережі виходять 22% населення - 9,5 млн.

З січня 2017 року по січень 2018 кількість користувачів соцмережі Facebook збільшилася на 71%. Загальна кількість активних користувачів соцмережі становить 13 мільйонів.

Кількість користувачів Instagram зросла за рік на 16% і становить 7,2 млн.

З січня 2017 року по січень 2018 кількість інтернет користувачів в Україні збільшилася на 17% (4 мільйони осіб). В той самий час, кількість користувачів соцмереж зменшилася на 24%, що також становить 4 мільйони осіб.

Згідно зі статистикою, кожного дня інтернетом користуються 72% користувачів, мінімум раз на тиждень – 21%, мінімум раз на місяць – 4%, рідше, ніж раз на місяць, - 2% користувачів.