Кабріолет Tesla літатиме по своїй орбіті кілька сотень мільйонів років - Маск (фото, відео)

Tesla Roadster, який був відправлений у космос у ході запуску ракети-носія Falcon Heavy, зараз наближається до Поясу астероїдів.

Електромобіль Tesla Roadster, який був відправлений у космос у ході запуску ракети-носія Falcon Heavy, рухається до Поясу астероїдів. Після виходу на стабільну навколоземну орбіту друга ступінь включила двигун втретє і вивела платформу з електромобілем на геліоцентричну орбіту, що перетинає орбіту Марса, але не доходить до орбіти Церери.

"Автомобіль віддалиться від Землі приблизно на 400 мільйонів кілометрів і буде летіти зі швидкістю 11 кілометрів на секунду. За нашими оцінками, він перебуватиме на цій орбіті кілька сотень мільйонів років, можливо навіть більше мільярда років", - сказав голова SpaceX Ілон Маск перед запуском.

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Як повідомляв УНІАН, ракета Falcon Heavy стартувала з космодрому у Флориді в 22:45 6 лютого. Центральний прискорювач Falcon Heavy не зміг приземлитися на плавучу платформу. Два інших прискорювача Falcon Heavy успішно і одночасно приземлилися на наземні майданчики. Це був тестовий запуск з метою випробування першої ракети, здатної доставити людей на Марс.