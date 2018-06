Центральний прискорювач Falcon Heavy не зміг приземлитися на плавучу платформу

Два інших прискорювача Falcon Heavy успішно й одночасно приземлилися на наземні майданчики.

Центральний прискорювач надважкої ракети Falcon Heavy не зміг приземлитися на плавучу платформу в Атлантичному океані.

Про це голова SpaceX Ілон Маск повідомив на конференції за підсумками запуску, пише The Verge.

На розгінному блоці спрацював лише один із трьох двигунів, необхідних для посадки на автономну баржу "Of Course I Still Love You" ("Звичайно, я все ще люблю тебе"), і він впав в океан на швидкості близько 483 км на годину всього у ста метрах від неї.

При цьому, під час падіння пошкодження отримала й сама плавуча платформа, зокрема - вийшли з ладу два двигуни.

В ході прямої трансляції запуску з центральним розгінним блоком зник зв'язок.

Тим не менш, два інших прискорювача Falcon Heavy - які вже використовувалися раніше - успішно й одночасно приземлилися на наземні майданчики.

Як повідомляв УНІАН, ракета Falcon Heavy стартувала з космодрому у Флориді о 22.45 6 лютого. З її допомогою на орбіту Землі виведений електрокар Tesla, який незабаром буде виведений на траєкторію відльоту до Марса.

Нагадаємо, як йдеться в прес-релізі SpaceX, Falcon Heavy стане найпотужнішою у світі ракетою з можливістю підняття на орбіту майже 64 метричних тонн, що більше, ніж літак Боїнг-737, завантажений пасажирами, екіпажем, багажем та паливом.

Falcon Heavy зможе підняти більше ніж удвічі більше вантажу у порівнянні з конкуруючою ракетою Delta IV Heavy. При цьому, вартість запуску є втричі меншою. Falcon Heavy спирається на перевірену та надійну спадщину Falcon 9.

Перший блок Falcon Heavy складається з трьох ядер Falcon 9 з дев'ятьма двигунами у кожному. Ці 27 двигунів "Merlin" разом мають силу, більшу за 18 працюючих на повну потужність Боїнгів-747.

Falcon Heavy має два додаткові бокові прискорювачі, з’єднані з першим ступенем. Вони працюють як рідинні підсилювачі, що за конструкцією схоже на американську ракету-носій Delta IV Heavy чи російську Ангара.

Falcon Heavy була розроблена для доставки людини в космос і відновлення можливості польотів місій з екіпажем на Місяць або Марс.