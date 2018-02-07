Apple запатентувала стилус з можливістю малювати тривимірні об'єкти прямо в повітрі

Будь-який малюнок, зроблений в повітрі, можна буде вивести на екран комп'ютера.

Американська компанія Apple запатентувала новий пристрій – стилус, якому не потрібен сенсорний екран. Новий девайс може вводити інформацію на будь-якій поверхні або в повітрі.

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Як повідомляє сайт Techradar з посиланням на нідерландське видання TechTastic, в патенті під назвою «Створення контенту з використанням електронного пристрою введення на неелектронних поверхнях» детально описується стилус, який може писати на будь-якій поверхні, а потім відправляти дані на будь-який пристрій. За інформацією Engadget, патент був поданий у липні минулого року і опублікований в січні цього року.

Передбачається, що пристрій буде здійснювати бездротовий зв'язок із зовнішнім датчиком, який зможе відстежувати і розпізнавати рухи стилуса, зроблені у тривимірному просторі. Всі ці дані будуть передаватися через якийсь «радіочастотний або акустичний сигнал» на датчик.

По суті, це означає, що будь-який малюнок, зроблений в повітрі, можна буде вивести на екран комп'ютера.

«За допомогою цього стилуса вам не знадобиться сенсорний екран або дорогий планшет для цифрового ескізу, написання чи проектування. Відтворення заміток на слайдах PowerPoint під час презентації або начерку дизайну на ваш робочий стіл з допомогою аксесуара стане захоплюючим варіантом для багатьох користувачів», – йдеться в повідомленні Techradar.