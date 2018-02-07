Перший повноекранний смартфон Nokia показали в мережі (фото, відео)

Смартфон є єдиним для бренду Nokia, корпус якого вироблений зі скла.

Опубліковані зображення смартфона Nokia 7 Plus. Він є першим безрамковий пристроєм для бренду. Також смартфон є єдиним для Nokia, корпус якого виконаний з скла.

Як повідомляє Target YouTube, презентація нового смартфона Nokia 7 Plus очікується в рамках виставки Mobile World Congress (MWC) 2018 в Барселоні. Поряд з цим гаджетом бренд представить і ряд інших пристроїв.

Новинка отримала алюмінієву рамку, а також захист від бризок з рейтингом IP54. По частині інших характеристик відомо, що модель отримала 6-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2160x1080 пікселів, процесор Snapdragon 660 і 4 ГБ оперативної пам'яті. Працювати пристрій буде під управлінням операційної системи ОС Android 8.0.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно флагман HTC з 6-дюймовим екраном вперше показали на відео.