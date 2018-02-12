"Ця штука злетіла!": Маск емоційно відреагував на запуск Falcon Heavy (відео)

Засновник SpaceX не зміг стримати емоцій від успішного пуску своєї ракети.

У мережі з'явилося відео, на якому відзнято реакцію засновника компанії SpaceX та його команди на запуск ракети-носія Falcon Heavy.

Читайте також"Теслу" Маска внесли до бази об'єктів Сонячної системи NASAІсторичні кадри були відзняті знімальною групою National Geographic. На відео можна бачити, як підприємець не міг стримати емоцій від успіху.

«Очманіти, ця штука злетіла!», - вигукнув Маск. Одразу після цього, команда SpaceX вибігла на вулицю з центру управління, аби своїми очима спостерігати за польотом.

«Подивіться на це! Це неймовірно!», - продовжував винахідник.

Перед і після запуску Маск, як зазначається, підкреслював, що успіх Falcon Heavy дався нелегко.

Нагадаємо, що 6 лютого приватна космічна компанія SpaceX запустила надважку ракету-носій Falcon Heavy зі стартової платформи в штаті Флорида до орбіти Марса. З допомогою неї в космос було запущено старий автомобіль Tesla Ілона Маска.