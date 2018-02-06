Запуск Falcon Heavy: SpaceX показала відео із червоною Tesla в космосі

Автомобіль буде літати навколо Сонця під знаменитий трек "Space Oddity" Девіда Боуї.

Компанія SpaceX Ілона Маска 6 лютого запустила ракету-носій Falcon Heavy.

Вона повинна доставити свій вантаж - особистий червоний спорткар Tesla Roadster Ілона Маска - до геліоцентричної орбіті.

І ось тепер, спорткар із "зоряною людиною" (Starman) літає на орбіті Землі.

Автомобіль буде літати навколо Сонця під знаменитий трек "Space Oddity" Девіда Боуї. За кермом автомобіля сидить манекен у скафандрі, на приладовій панелі машини міститься напис "don't Panic".

Відео: SpaceX

В автомобілі Tesla встановлені камери спостереження, зйомки яких обіцяють бути захоплюючими.

У найближчі 5 годин автомобіль залишиться на навколоземній орбіті. Потім йому буде дано імпульс на відлітну траєкторію в бік Марса.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2018

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 лютого, відбулася історична подія: SpaceX успішно запустила найпотужнішу в світі ракету Falcon Heavy. Запуск відбувся о 22:45 за київським часом.