Запуск Falcon Heavy: SpaceX показала відео із червоною Tesla в космосі

23:55, 06 лютого 2018
Наука та IT
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А ось що робить

Вона повинна доставити свій вантаж - особистий червоний спорткар Tesla Roadster Ілона Маска - до геліоцентричної орбіті.

І ось тепер, спорткар із "зоряною людиною" (Starman) літає на орбіті Землі.

Автомобіль буде літати навколо Сонця під знаменитий трек "Space Oddity" Девіда Боуї. За кермом автомобіля сидить манекен у скафандрі, на приладовій панелі машини міститься напис "don't Panic".

Відео: SpaceX

В автомобілі Tesla встановлені камери спостереження, зйомки яких обіцяють бути захоплюючими.

У найближчі 5 годин автомобіль залишиться на навколоземній орбіті. Потім йому буде дано імпульс на відлітну траєкторію в бік Марса.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 лютого, відбулася історична подія: SpaceX успішно запустила найпотужнішу в світі ракету Falcon Heavy. Запуск відбувся о 22:45 за київським часом.

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Новина в сюжеті: Історичний запуск Falcon Heavy
Теги: #запуск Falcon Heavy#Tesla Roadster в космосі#зоряна людина Маска