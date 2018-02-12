Вчені знайшли найщільнішу суперземлю

У Сонячній системі немає планет з класу суперземель, що змушує вчених цікавитися умовами, в яких вони формуються та розвиваються.

Одна з планет у системі зірки GJ 9827 в сузір'ї Риб може бути однією з найбільш щільних планет та "найважчих" планет з класу суперземель, відомих на сьогоднішній день.

Читайте такожАстрономи пояснили походження головного поясу астероїдівЯк повідомляє N+1, про це говорять результати дослідження групи астрономів на чолі з Джоанню Теске (Johanna Teske). Попередні результати роботи вчених представлені в прес-релізі Інституту Карнегі.

Відзначається, що в 2009 році розпочав свою роботу орбітальний телескоп «Кеплер», що спеціалізується на пошуку інших планетних систем.

«Кеплер» допоміг встановити, що найбільш поширеним типом екзопланет в Чумацькому Шляху з орбітальними періодами близько 100 днів є так звані суперземли, розміри яких знаходяться в діапазоні між Землею і Нептуном. Саме тому вчених цікавить склад і механізм формування суперземель

Відзначається, що результати роботи дослідників допомагають зрозуміти зв'язок маси планети з її структурою у діапазоні розмірів від Землі до Нептуна і механізми утворення суперземель.

У прес-релізі Інституту Карнегі, при цьому, наголошується, що в Сонячній системі немає планет з класу суперземель, що змушує вчених цікавитися умовами, в яких вони формуються і розвиваються.

Раніше астрономи Університету Індіани з'ясували, що загадкові неперіодичні затемнення зірки RZ Piscium можуть бути пояснені наявністю хмар з газу і пилу, які обертаються навколо неї.