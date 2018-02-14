Перше сонячне затемнення у 2018: як астрономічне явище вплине на Землю (відео)

Астрологи бачать більше позитиву від сонячного затемнення, мінус лише в тому, що болітиме голова.

Вже завтра, 15 лютого, затемнення Сонця можна буде побачити лише на півдні Америки та Антарктиді.

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Однак зміну самопочуття відчує весь світ. Астрологи віщують позитивну енергетику на три дні. Кажуть, у голову приходитимуть хороші ідеї, які краще занотовувати.

Мінус лише в тому, що навіть від хороших думок болітиме голова.

Як повідомляв УНІАН, одразу після Дня закоханих, 15 лютого 2018 року, відбудеться сонячне затемнення. Воно буде першим з трьох, які відбудуться в 2018 році.

Учені зазначають, що затемнення буде неповним. Сонячний диск у максимальній фазі сховається тільки наполовину.