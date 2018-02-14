Перше сонячне затемнення у 2018: як астрономічне явище вплине на Землю (відео)

18:42, 14 лютого 2018
Наука та IT
5514 0
Сонячне затемнення відбудеться 15 лютого / Скріншот

Читайте такожХмари у Києві завадили роздивитися супермісяць (відео)

Однак зміну самопочуття відчує весь світ. Астрологи віщують позитивну енергетику на три дні. Кажуть, у голову приходитимуть хороші ідеї, які краще занотовувати.

Мінус лише в тому, що навіть від хороших думок болітиме голова.

Як повідомляв УНІАН, одразу після Дня закоханих, 15 лютого 2018 року, відбудеться сонячне затемнення. Воно буде першим з трьох, які відбудуться в 2018 році.

Учені зазначають, що затемнення буде неповним. Сонячний диск у максимальній фазі сховається тільки наполовину.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #сонячне затемнення#Сонце затемнення#затемнення 15 лютого