Затемнення 15 лютого занурить Антарктиду в пітьму

Вчені відзначають, що майбутнє затемнення буде неповним. Сонячний диск в максимальній фазі сховається тільки на половину.

Відразу після Дня закоханих, 15 лютого 2018 року відбудеться сонячне затемнення. Воно буде першим з трьох, які відбудуться в 2018 році.

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Про це йдеться на сайті NASA. 15 лютого луна накриє Антарктиду, навколишній океан і ледь торкнеться Латинської Америки.

Крім пінгвінів Антарктиди, затемнення побачать: Бразилія, Чилі, Аргентина, Уругвай і Парагвай. України затемнення не торкнеться, також як і вся північне півкуля.

Вчені відзначають, що майбутнє затемнення буде неповним. Сонячний диск в максимальній фазі сховається тільки на половину.

За київським часом, затемнення почнеться о 20:55. Максимальна фаза очікується в 22:51.