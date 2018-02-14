Затемнення 15 лютого занурить Антарктиду в пітьму
12:40, 14 лютого 2018Наука та IT
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Вчені відзначають, що майбутнє затемнення буде неповним. Сонячний диск в максимальній фазі сховається тільки на половину.
Бразилія / REUTERS
Відразу після Дня закоханих, 15 лютого 2018 року відбудеться сонячне затемнення. Воно буде першим з трьох, які відбудуться в 2018 році.
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Про це йдеться на сайті NASA. 15 лютого луна накриє Антарктиду, навколишній океан і ледь торкнеться Латинської Америки.
Крім пінгвінів Антарктиди, затемнення побачать: Бразилія, Чилі, Аргентина, Уругвай і Парагвай. України затемнення не торкнеться, також як і вся північне півкуля.
Вчені відзначають, що майбутнє затемнення буде неповним. Сонячний диск в максимальній фазі сховається тільки на половину.
За київським часом, затемнення почнеться о 20:55. Максимальна фаза очікується в 22:51.
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