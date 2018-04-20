Чи впливає Президент на формування коаліції?

Більшість користувачів УНІАН-сайту, які відповіли на це запитання, відводять Вікторові Ющенку провідну роль у формуванні помаранчевої коаліції. “Так, він основний гравець”, - сказали 43% читачів. Ствердну відповідь - із застереженням “недостатньо активно” – дали 21,7%. Тобто загалом дві третини користувачів Інтернету вважають Президента впливовою дійовою особою в коаліційних переговорах. Водночас 17,4% сказали, що Президент “мало впливає” і 12,1 – що “зовсім не впливає”. Разом – близько третини. Під графу “інше” потрапило 5,8% користувачів.

Запитання формулювалося так: “Чи впливає Президент на формування помаранчевої коаліції?” Загалом відповіло 673 чоловік.

Серед “своїх варіантів” наші користувачі вказали, зокрема, такі: “згідно з Конституцію він не має права втручатися в такі переговори. Він може лише висловити свою думку”; “він не має таких повноважень, його втручання – це невігластво”; “а причому тут Президент?”; “за законом він має лише схвалювати кандидатуру, обрану парламентом, а на парламентську більшість він НЕ повинен впливати!”; “він застопорив цю справу”; “звичайно, але дуже мало козирів у руках”; “там є мадам і всі інші”; “американці більше впливають”; “на жаль, впливає. Як п’яте колесо”; “він узагалі ні на що не впливає”.