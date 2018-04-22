Kyiv Automotive Show: дівчата, іграшки і... автомобілі (фоторепортаж)

Цьогорічна автовиставка порадувала не так новинками, як розвагами... Чим довші ноги стирчали із салону, тим більше шансів у автомобіля було...
У вівторок завершується одна з найбільших автомобільних виставок в Україні - виставка «ВААІД KYIV AUTOMOTIVE SHOW 2007». На стендах, що розташувалися на площі більше 14000 кв.м, провідні виробники Німеччини, США, Великобританії, Нідерландів, Франції, Італії, Японії, Швеції, Росії, Ірану, Кореї та Китаю представили 230 автомобілів, серед яких – 17 українських прем’єр.
Цьогорічна автовиставка порадувала не так новинками, як розвагами. Більшість представлених моделей вже можна бачити на українських дорогах.
Автолюбителів, як завжди, заманювали дівчатами. Інакше до певних машин люди просто не підходили
При чому чим довші ноги стирчали із салону, тим більше шансів у автомобіля було...
Китайцям також нічого не залишалося, як прикрашати автомобілі фотомоделями
А от японці показували інше - технологічні іграшки, чим збирали значно більше глядачів
Зрештою, вистачало й інших іграшок – автомобільних симуляторів
Новинки серед загальної кількості авт знайти було непросто. Але до цьогорічного хіта Ніссана Кашкай стояла черга
Справжнім автоманам до смаку були раритетні моделі
А на тих, хто скучив за даїшниками, чекали ось такі “регулювальники” у спідницях
Фото Дмитра Стаховського
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