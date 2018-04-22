Kyiv Automotive Show: дівчата, іграшки і... автомобілі (фоторепортаж)

У вівторок завершується одна з найбільших автомобільних виставок в Україні - виставка «ВААІД KYIV AUTOMOTIVE SHOW 2007». На стендах, що розташувалися на площі більше 14000 кв.м, провідні виробники Німеччини, США, Великобританії, Нідерландів, Франції, Італії, Японії, Швеції, Росії, Ірану, Кореї та Китаю представили 230 автомобілів, серед яких – 17 українських прем’єр.

Фото Дмитра Стаховського