Хакери вже зламали iPhone 5

Хакер Грант Пол на прізвисько CHPWN заявив, що зламав операційну систему смартфона iOS 6 за кілька годин.

За його словами, він вже зламував попередні версії iPhone і розібратися з новим пристроєм було дуже легко. Хакеру вдалося отримати доступ до файлової системи iPhone і встановити додатки не з офіційного магазину App Store.

Компанія Apple презентувала iPhone 5 минулого тижня. Товщина iPhone 5 складає 7,8 мм, вага - 112 грамів. Дисплей нового смартфона Apple став більшим - 4 дюйми в діагоналі. Новий дисплей забезпечує на 44% більш насичені кольори. Кількість попередніх замовлень абонентів на новий смартфон перевищила всі попередні моделі iPhone. «Газета.Ru»