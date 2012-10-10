Влада латвійського міста пропонує хакерам зламати її електронний захист

01:37, 10 жовтня 2012
Наука та IT
565 0

Дума латвійського міста Валмієра у співпраці з компанією IT-безпеки оголосили конкурс Hackfest Valmiera 2012.

Влада латвійського міста пропонує хакерам зламати її електронний захист

У рамках конкурсу будь-хто може, подавши електронну заявку, спробувати зламати систему електронного захисту самоврядування, повідомляє прес-служба міської Думи.

Учасники повинні за добу виконати чотири завдання різної складності, і для цього їм доведеться через інтернет потрапити на сервери самоврядування, використовуючи діри в системах безпеки.

На цю тему: 34% українських інтернет-користувачів самі полегшують життя кібер-злочинцям

Місто за допомогою такої атаки хоче намацати слабкі місця в своїх інформаційних системах, зазначає РІА "Новости".

Валмієра розташована за 100 кілометрів від Риги. Населення - близько 30 тисяч осіб.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter