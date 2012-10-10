Влада латвійського міста пропонує хакерам зламати її електронний захист

У рамках конкурсу будь-хто може, подавши електронну заявку, спробувати зламати систему електронного захисту самоврядування, повідомляє прес-служба міської Думи.

Учасники повинні за добу виконати чотири завдання різної складності, і для цього їм доведеться через інтернет потрапити на сервери самоврядування, використовуючи діри в системах безпеки.

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Місто за допомогою такої атаки хоче намацати слабкі місця в своїх інформаційних системах, зазначає РІА "Новости".

Валмієра розташована за 100 кілометрів від Риги. Населення - близько 30 тисяч осіб.