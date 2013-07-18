Навальний увійшов у світові тренди Twitter

У Кірові в четвер проходить суд над Олексієм Навальним і Петром Офіцерова, обвинувачених в розкраданні майна КОГУП "Кировлес". Суд вже визнав їх винними і зараз зачитує вирок, повідомляє РІА Новости.

Раніше повідомлялося, що суддя Сергій Блінов, почавши оголошення вироку у четвер в Ленінському суді Кірова, повідомив, що вважає провину Навального в організації розкрадання встановленою, але, як заявив РАПСІ адвокат Вадим Кобзєв, захист має намір оскаржити таке рішення суду.

"Таке питання не буде розглядатися комісією до вступу вироку суду в законну силу. Наскільки я розумію, вирок ще буде оскаржений", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, за версією слідства, працюючи радником губернатора Кіровської області, в травні-вересні 2009 року Навальний вступив у змову з директором "Вятської лісовий компанії" Петром Офіцерова і гендиректором "Кировлеса" В'ячеславом Опалєвим і організував розкрадання понад 10 тисяч кубометрів лісу.