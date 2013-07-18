Навального поки не будуть знімати з виборів мера Москви - виборчком

Про це повідомив РІА Новости представник Мосміськвиборчкому.

Суддя Сергій Блінов, почавши оголошення вироку у четвер в Ленінському суді Кірова, повідомив, що вважає провину Навального в організації розкрадання встановленою, але, як заявив РАПСІ адвокат Вадим Кобзєв, захист має намір оскаржити таке рішення суду.

"Таке питання не буде розглядатися комісією до набуття вироком чинності. Наскільки я розумію, вирок ще буде оскаржений", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, за версією слідства, працюючи радником губернатора Кіровської області, в травні-вересні 2009 року Навальний вступив у змову з директором "Вятської лісовий компанії" Петром Офіцеровим і гендиректором "Кіровлісу" В'ячеславом Опалєвим і організував розкрадання понад 10 тисяч кубометрів лісу.

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Раніше представник ММВК повідомив, що Навального знімуть з виборів, якщо опозиціонер буде засуджений у справі "Кіровлісу", і вирок набуде чинності до дня голосування. Крім того, раніше повідомлялося, що представники Навального не зможуть взяти участь у телевізійних дебатах замість опозиціонера, якщо він буде взятий під варту після оголошення вироку у справі "Кіровлісу".

Вибори мера столиці відбудуться в єдиний день голосування 8 вересня. Вчора, 17 липня, Мосміськвиборчком завершив реєстрацію кандидатів у мери.

Крім Навального, комісія також зареєструвала кандидатами на пост столичного градоначальника заступника голови ЦК КПРФ Івана Мельникова, голову "Справедливої ​​Росії" Миколи Левичева, кандидата від ЛДПР Михайла Дегтярьова, самовисуванця Сергія Собяніна і голову партії "Яблуко" Сергія Мітрохіна.