Китайці почали зводити найвищий у світі хмарочос (відео)

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на інтернет-портал прес-канцелярії Держради КНР, церемонія закладання першої цеглини «Скай сіті», висота якого становитиме 838 м, відбулася у місті Чанша.

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Передбачається, що будівництво споруди загальною площею 1,05 млн кв. м завершиться у квітні 2014 року. Вартість проекту - 5,2 млрд юанів (850 млн доларів). Висота «Скай сіті» на 10 м перевищить знаменитий дубайський хмарочос «Бурдж Халіфа» в Об'єднаних Арабських Еміратах – найвищу на сьогодні будівлю у світі.

На 208 поверхах хмарочоса розташуються офіси компаній, готельні номери, школа, лікарня, магазини, ресторани і спортивні зали, а також квартири, розраховані на проживання 4 тис. сімей.