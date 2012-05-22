У Токіо відкрили найвищу телевежу у світі (відео)

Урочисте відкриття вежі Tokyo Sky Tree відбулося 22 травня у столиці Японії. Висота Tokyo Sky Tree — 634 метра, це друга за висотою споруда і найвища комунікаційна вежа у світі пише Дзеркало тижня.

Телевежа вже прийняла на себе радіомовлення в FM-діапазоні. Японські телеканали почнуть її використовувати наступного року.

Перші відвідувачі змогли піднятися на вежу вранці, оглядові майданчики розташовані на висоті 350 і 450 метрів, там також є ресторани, офісні приміщення, а також ділянки зі скляною підлогою, завдяки якій можна подивитися просто вниз на місто.

Вежа вбудована у розгалужену інфраструктуру - Tokyo Sky Tree Town - «місто» з офісними будівлями, акваріумами і ринком, там висаджені вишневі дерева і червоні сосни.

У компанії, яка обслуговує комплекс, очікують, що за тиждень Tokyo Sky Tree будуть відвідувати сотні тисяч людей.