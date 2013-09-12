Космічний зонд «Вояджер-1» залишив Сонячну систему - NASA

21:55, 12 вересня 2013
Наука та IT
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Космічний зонд «Вояджер-1» покинув Сонячну систему і вийшов у міжзоряний простір, офіційно повідомили в NASA.

«Вояджер-1» запуcтили в 1977 році / Фото: NASA

У NASA пояснили, що відповідні висновки були зроблені на підставі аналізу останніх даних, отриманих від апарату.

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«Тепер ми безумовно можемо відповісти на питання "а чи там ми?": "Так, ми там"», - йдеться в повідомленні агентства. Коли саме апарат покинув Сонячну систему, в NASA не уточнили, повідомляє Lenta.ru.

Повідомлення про те, що «Вояджер-1», можливо, залишив межі Сонячної системи, на підставі розрахунків різних груп вчених з'являлися і раніше, проте згодом в NASA спростовували їх.

«Вояджер-1», запущений в 1977 році, став першим апаратом в історії людства, що вийшов за межі Сонячної системи. Раніше в тому ж році NASA запустила «Вояджер-2», проте він до межі Сонячної системи поки не дістався.

В даний час «Вояджер-1» знаходиться на відстані приблизно в 18,4 мільярда кілометрів від Землі, що становить 123 астрономічні одиниці (1 а.о. дорівнює відстані від Землі до Сонця). Очікується, що енергії від радіоізотопних джерел, які живлять апарат, вистачить до 2025 року.

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