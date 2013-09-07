NASA запустила ракету з місячним апаратом LADEE (відео)

Після старту апарат повинен буде виконати ряд маневрів, в результаті яких він опиниться на місячній орбіті на висоті близько 50 кілометрів над поверхнею супутника.

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Тривалість основної місії апарату складе 100 днів, повідомляє Lenta.ru.

Метою місії LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer) є дослідження атмосфери Місяця і складу пилових частинок в її околиці. Місячну атмосферу, яка в трильйони разів тонша атмосфери Землі, фахівці називають екзосферою. Подібна екзосфера, згідно з сучасними даними, існує навколо Меркурія і навколо багатьох супутників планет - гігантів.

Вона містить як молекули газу (в основному походять з сонячного вітру гелію), так і мікроскопічні частинки твердих речовин - пил. Остання, можливо, відповідає за утворення своєрідного світіння, яке вперше побачили астронавти «Аполло».

Для проведення спостережень апарат оснащений мас-спектрометром NMS (що нагадує інструмент SAM апарату «К'юріосіті»), ультрафіолетовим спектрометром UVS і уловлювачем частинок пилу LDEX.

Для передачі даних на Землю апарат, крім звичайного радіоканалу, буде використовувати лазерну оптичну систему. У разі успіху LADEE стане першим космічним апаратом для дослідження дальнього космосу, з яким буде встановлена ​​подібна високошвидкісна зв'язок.