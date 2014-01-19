Google візуалізував історію сучасної музики

Сервіс охоплює часовий інтервал з 1950 року до сучасності. На діаграмі можна відстежувати динаміку всіх жанрів разом, так і окремих жанрів і виконавців. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The Verge.

Жанри відображаються «родинами»: так, сімейство «рок» включає рок сімдесятих, вісімдесятих, дев'яностих і нульових, а також класичний рок, важкий рок, джем-рок і так далі.

Сервіс має недоліки: як зазначає The Atlantic, він відображає не реальну історичну ситуацію в музиці, а її проекцію на сучасність. «Те, що ми бачимо тут (Music Timeline), - необов'язково те, що люди слухали тоді, а скоріше те, що люди зараз слухають „тоді“, - йдеться в статті.

Ще одним недоліком Music Timeline є «суб'єктивність». Так, на діаграмі «рок шістдесятих» не згадуються The Beatles, оскільки записи групи відсутні в бібліотеці Google Play. Тим не менш, якщо ввести назву групи в рядок пошуку, статистика по ній буде показана.