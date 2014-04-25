Німецькі вчені спробують виростити помідори в умовах невагомості

Німецькі вчені хочуть з'ясувати, чи можна вирощувати помідори в умовах невагомості. Вони мають намір запустити на орбіту супутник зі спеціально розробленими для цього теплицями, повідомляє прес-служба Університету імені Фрідріха-Олександра в Ерлангені та Нюрнберзі, передає ИТАР-ТАСС.

У космічному дослідженні цей вуз бере участь спільно з Німецьким аерокосмічним центром (DLR) у Кельні.

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Згідно з планами вчених, експеримент почнеться навесні 2016 року. На орбіту супутник з теплицями доставить одноразова ракета-носій Falcon 9. Запуск буде здійснено з бази ВПС США Ванденберг у штаті Каліфорнія. Дослідження триватиме близько року, полив рослин буде здійснюватися автоматично.

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"Експеримент допоможе нам з'ясувати, чи зможуть космонавти в майбутньому вирощувати рослини в умовах невагомості. Це було б вкрай корисно для тривалих місій", - сказав один з членів дослідницької групи Себастіан Штраух. Цей досвід дозволить, на думку ініціатора експерименту, співробітника аерокосмічного центру Йєнса Хауслаге, знайти відповіді на низку питань, що стосуються "виживання організмів у незвичному для них середовищі".