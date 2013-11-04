Російські вчені придумали, як у космосі вирощувати моркву і помідори

"Оранжерея з сумарним об'ємом близько 3 кубічних метрів включає чотири конвеєрних циліндричних модуля для вирощування листових салатних овочів (моркви, томатів і перцю і змогла б щодня забезпечувати в польоті екіпажу з шести чоловік споживання близько 2 кг свіжих овочів, що містять 100% необхідних екіпажу і добре засвоюваних вітамінів А і С, 10-20% - вітамінів групи В, мінеральних речовин і харчових волокон", - йдеться у тезах доповіді ІМБП, опублікованому збірнику, підготовленому до 50-річчя інституту, пише ZN.UA з посиланням на Інтерфакс.

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Циліндрична компонування модулів дозволяє отримати суттєвий виграш в масі системи порівняно з іншими конфігураціями модульних космічних оранжерей, говориться в доповіді.