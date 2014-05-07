Землю з МКС знімають у HD-якості

Експеримент зі спостереження за Землею у HD-якості (High Definition Earth Viewing, HDEV) складається з чотирьох камер, які були прикріплені зовні МКС. Хоча температура знаходиться під контролем, камери піддаються сонячній радіації, що дозволять космонавтам зрозуміти, як радіація впливає на прилади.

Про це пише IFLScience.

Експеримент проводить НАСА спільно із середніми школами США. Програма розрахована на співпрацю з учнями у віці 9-12 років. Учні, які беруть участь у програмі, також брали участь у розробці деяких деталей камер.

Камери спрямовані постійно донизу, на поверхню Землі, що уможливлює споглядання захоплюючих зображень. Канал буде іноді зникати через перемикання між камерами, або в періоди, коли МКС знаходиться на темному боці планети. Коли камери не працюватимуть, екран стане сірим.

Дивіться стрім з МКС тут:

Ви також можете подивитися на найкраще відзняті камерами записи: