NASA продовжило термін роботи МКС до 2024 року - ЗМІ

Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse, яке цитує заяву представника Американського космічного агентства (NASA).

Раніше передбачалося, що діяльність МКС триватиме лише до 2020 року. Ніяких додаткових деталей про продовження терміну експлуатації МКС в NASA не розкрили.

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Рішення про продовження експлуатації було зроблено після того, як в NASA заручилися підтримкою Білого дому, відзначає Orlando Sentinel. За даними видання, додаткові чотири роки роботи МКС обійдуться NASA в три мільярди доларів.

Незважаючи на схвалення з боку Білого дому питання про фінансування додаткових чотирьох років роботи МКС повинно бути затверджене Конгресом США, який розглядатиме бюджет NASA, що включає і нові витрати на космічну станцію. Раніше в США неодноразово критикували NASA за участь у проекті МКС через високі витрати на нього.

Міжнародна космічна станція працює на орбіті Землі з 1998 року. МКС була створена за участю більше десятка країн, зокрема Росії, США, Японії, Німеччини та інших. Робота станції контролюється спільно фахівцями NASA, Роскосмосу, Європейського космічного агентства і Японського агентства аерокосмічних досліджень.

МКС є найдорожчим міжнародним космічним проектом в історії, на який, за оцінкою Європейського космічного агентства, було витрачено в цілому понад 100 мільярдів євро.