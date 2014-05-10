NASA уперше вдалося детально зняти найпотужніший спалах на сонці

Фахівцям NASA вдалося вдалося зробити найдетальнішу зйомку сонячного спалаху X-класу за всю історію спостережень за Сонцем. За ним одночасно спостерігали чотири супутники і одна наземна обсерваторія, повідомляє ТСН.

Як зізнаються астрономи, така докладна зйомка стала можливою лише завдяки випадковому збігу обставин, коли камери дослідницьких апаратів виявилися одночасно наведені на одну ділянку зірки.

Сам спалах належить до X-класу, найпотужнішого виду сонячної активності, що дозволило вченим отримати детальну інформацію про природу зірки і накопичити матеріал для подальших досліджень.