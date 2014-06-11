Викриття Сноудена про глобальне стеження спецслужб призвели до мільярдних втрат IT-компаній

Через рік після того, як світ сколихнули перші викриття колишнього співробітника ЦРУ Едварда Сноудена про глобальне стеження, найбільші технологічні корпорації США, такі, як IBM та Cisco, несуть значні втрати, повідомляє RT з посиланням на CNN.

Продажі падають через зростаючу недовіру до програмного забезпечення американських виробників, за допомогою якого спецслужби можуть тримати «під ковпаком» мільйони людей. Крім того, важливу роль грають і повідомлення про те, що IT-компанії змушені співпрацювати зі спецслужбами, ділячись з ними закритою інформацією клієнтів.

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В цілому, для американської IT-індустрії «справа Сноудена» вже обертається багатомільярдними втратами. Наприклад, компанії, що пропонують послуги з «хмарного» зберігання даних, в найближчі 3-5 років втратять від 25 до 180 мільярдів доларів. Клієнти показують все більшу стурбованість тим, де зберігаються їхні особисті дані.

Також програми стеження завдали значної шкоди американській зовнішній політиці і добросусідським відносинам з іншими країнами. Відома концепція незалежного розвитку Мережі - Internet Freedom agenda, опублікована в 2010 році держсекретарем Хілларі Клінтон, - все частіше викликає скептицизм у світових урядів. Росія і Китай висловлюють побоювання з приводу того, що США прагнуть контролювати інтернет. А скандал з прослуховуванням мобільного телефону німецького канцлера Ангели Меркель надовго зіпсував відносини між США та ФРН. Також через скандал зі стеженням за президентом Бразилії Ділмою Русеф, вона стала чи не першим світовим лідером, який скасував урочистий обід з президентом США.