ЗМІ: Колишній глава ЦРУ пригрозив "знищити" Сноудена
Колишній глава ЦРУ і АНБ Майкл Хейден жартома пригрозив додати американського викривача Едварда Сноудена до списку на знищення. Так він прокоментував висунення екс-співробітника спецслужб США на премію Сахарова.
Журналіст американського видання The Hill Бренден Сассо повідомив, що Хейден пожартував про додавання Сноудена до списку на знищення, пише Russia Today.
Приписувані Хейденом слова були сказані на саміті з кібербезпеки, організованому газетою Washington Post. Він зазначив, що Сноуден потрапив до списку кандидатів на премію Сахарова, і заявив: "Я повинен визнати, що в найважчі моменти в останні кілька місяців я теж думав про те, щоб включити пана Сноудена, але в інший список".
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На конференції з кібербезпеки, влаштованій Washington Post, Хейден також, імовірно, став на захист використання "цільових вбивств" урядом США.
Багато хто вважає, що зараз, можливо, найгірший час для будь-якої американської офіційної особи говорити з сарказмом про американську програму зі знищення. Тому що журналісти Джеремі Скейхел і Гленн Гринвальд проводять спільне розслідування того, яким чином АНБ США брало участь у програмі з ліквідації людей за кордоном, яка проводиться адміністрацією Обами.
Ці журналісти відомі своїми розслідуваннями діяльності уряду США, а їх співпраця може розкрити подробиці того, яким чином програми спостереження АНБ пов'язані з секретними операціями збройних сил США і ЦРУ.
Нагадаємо, колишній співробітник американських спецслужб Едвард Сноуден, який організував витік у ЗМІ інформації Агентства національної безпеки США (АНБ) і отримав тимчасовий притулок у Росії, був включений 30 вересня о шорт-лист з трьох претендентів на здобуття премії Європарламенту (ЄП) імені Андрія Сахарова за 2013 рік.