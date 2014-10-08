У Facebook можна буде спілкуватися анонімно

Соціальна мережа Facebook вирішила створити мобільний додаток, у якому користувачі зможуть спілкуватися анонімно під псевдонімами, пише Дзеркало тижня.

Приводом до розробки нового додатка послужив недавній скандал через те, що низка відомих представників ЛГБТ-спільноти у США втратила доступ до Facebook-акаунтів, тому що використовувала псевдоніми. Представники Facebook тоді вибачилися перед користувачами і обіцяли доопрацювати політику реальних імен, якої соцмережа дотримується від моменту запуску.

Компанія працює над самостійним мобільним додатком, де користувачі можуть спілкуватися, не вказуючи реальні імена. Запуск програми намічений на найближчі тижні, кажуть джерела.

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Раніше у соціальній мережі існувало правило, що користувач повинен бути відомий під тим самим іменем, що і в реальному житті. Найімовірніше, компанія збереже цей принцип на основному сайті, проте запропонує охочим альтернативу у вигляді нового додатка, що допускає псевдоніми.

Новий додаток дозволить користувачам Facebook під різними псевдонімами відкрито обговорювати теми, які вони не хотіли б коментувати під реальними іменами.

Поки що незрозуміло, як новий додаток буде взаємодіяти із сайтом Facebook і чи буде дозволено анонімний обмін фотографіями.

Зазначимо, що це вже не перша ініціатива всесвітньо відомої соцмережі щодо захисту ідентичності користувачів. Раніше повідомлялося про те, що Facebook представляв функцію, яка дозволяє заходити у сторонні додатки з реєстраційними даними Facebook, але зберігати їх анонімними для розробників.

Раніше повідомлялося, що до повідомлень Facebook можна буде прикріплювати грошові перекази - ЗМІ.