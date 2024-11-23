Учені записали мозок слухачів, щоб визначити, які області реагували на звуки.

Згідно з новим дослідженням, ритуальні ацтекські свистки видавали "мозголомний крик". Ці предмети використовувалися під час людських жертвоприношень і, можливо, готували жертв до спуску в Міктлан, підземний світ ацтеків.

Як пише LiveScience, ацтеки створювали невеликі свистки у формі черепа завдовжки від 3 до 5 сантиметрів із глини, можливо, для зображення Міктлантекутлі, ацтекського владики підземного світу.

"Черепні свистки викликають у слухачів середній ступінь терміновості, і багато слухачів говорили, що звук був схожий на "крик", - заявив провідний автор дослідження Саша Фрюххольц, нейробіолог із Цюрихського університету.

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Археологи витягли свистки з могил людей, яких вони вважали жертвами жертвоприношень.

"Свистки мають абсолютно унікальну конструкцію, і ми не знаємо жодного порівнянного музичного інструменту з інших доколумбових культур", - зазначив Фрюххольц.

У дослідженні, опублікованому 11 листопада в журналі Communications Psychology, Фрюххольц і його колеги набрали 70 осіб, щоб вони прослухали понад 2500 зразків звуків, що видаються черепними свистками.

Три зі свистків, які вони використовували, були сучасними репродукціями, а два інших були знайдені в ацтекському містечку Тлателолко, недалеко від ацтекської столиці Теночтитлана. Команда зазначила в дослідженні:

"Усі свистки видавали "пронизливий, пронизливий і схожий на крик звук при відтворенні з інтенсивним тиском повітря".

Вчені також записали мозок слухачів, щоб визначити, які області реагували на звуки.

Вони виявили, що свисток смерті активував ділянки мозку, пов'язані з емоційними реакціями та з визначенням символічного значення. Тому ацтекські громади могли використовувати лякаючі звуки в певних ритуальних контекстах, таких як церемонії, пов'язані зі смертю.

"Свистки з черепів могли використовуватися для того, щоб налякати людське жертвопринесення або церемоніальну аудиторію", - написали дослідники.

Зазначається, що у дослідження є обмеження, які можуть бути поліпшені при подальшому вивченні.

"На жаль, ми не змогли провести наші психологічні та нейробіологічні експерименти з людьми з давніх ацтекських культур. Але основні механізми афективної реакції на звуки, що лякають, є спільними для людей з усіх історичних контекстів", - додав Фрюххольц.

Новини археології

У відомому місці проживання неандертальців археологи виявили конструкцію, яка, на їхню думку, використовувалася для приготування доісторичного клею.

Відкриття було зроблено в печері Вангард, частині комплексу печер Горхема на британській заморській території Гібралтар. Вони вважаються одним з останніх відомих поселень неандертальців у Європі перед їхнім вимиранням.

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