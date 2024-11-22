Супутники NASA виявили, що зміна клімату веде світ до небезпечної фази глобального висихання.

Загальний запас прісної води на Землі впав до нового тривожного мінімуму, і це може бути ознакою того, що зміна клімату веде світ до небезпечної фази глобального висихання. Про це пише Live Science з посиланням на результати дослідження, опубліковані виданням Surveys in Geophysics.

Зазначається, що починаючи з 2015 року озера, річки та водоносні горизонти нашої планети втратили близько 1200 кубічних кілометрів прісної води, що еквівалентно спустошенню озера Ері у два з половиною рази.

Вчені вказують, що це падіння збіглося з періодом потепління Ель-Ніньо з 2014 по 2016 рік. Вчені зазвичай очікують, що рівень прісної води відновиться після закінчення кліматичних коливань, але супутникові вимірювання, проведені до 2023 року, показують, що рівень прісної води ще не відновився - і, можливо, ніколи не відновиться.

Відео дня

"Ми не думаємо, що це збіг, і це може бути передвісником того, що станеться", - підкреслив провідний автор дослідження Метью Роделл, гідролог Центру космічних польотів імені Годдарда NASA.

Науковці вважають, що оскільки зміна клімату спричиняє підвищення температури по всій земній кулі, вода легше випаровується з її поверхонь, і атмосфера набуває все більшої здатності поглинати її. Це означає, що коли зливи все-таки трапляються, вони більш проливні - виливається більше дощу під час швидших і сильніших штормів, які, швидше за все, витікають, ніж просочуються на більш сухі та компактні поверхні:

"Ця проблема разом із деструктивним землекористуванням і неправильним управлінням водними ресурсами означає, що майже 3 мільярди людей і більше половини світового виробництва продуктів харчування стикаються з "безпрецедентним стресом" для своїх водних систем".

Зміни клімату - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в Європі лише третина прісної води озер та річок відповідає стандартам. Основні проблеми - забруднення, деградація довкілля, зміна клімату та надмірне використання води.

Також ми писали, що глобальна зміна клімату призвела до зниження наповнення природних водойм прісною водою, що надходить з льодовиків. Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) заявила, що проблеми з доступом до прісної води можуть погіршитися.

Вас також можуть зацікавити новини: